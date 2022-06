Summer Camp, la FIGC esclude la Campania, dai campi estivi gratuiti

SUMMER CAMP – La Federazione Italiana Giuoco Calcio apre sette “

” in tutta Italia per i giovani nati dal 2011 al 2015. Il progetto, fortemente voluto dal presidente Gabriele Gravina e condiviso dalle componenti federali; prevede l’organizzazione di vere e proprie scuole calcio gratuite con programmi mirati per diverse fasce d’età e differenti livelli di abilità. Gli obiettivi di questa nuova iniziativa federale sono: combattere il sedentarismo sempre più diffuso tra i ragazzi; contrastare l’abbandono precoce dall’attività sportiva e favorire un progressivo avvicinamento allo sport per le fasce più deboli della nostra società. «

dichiara il presidente

».

Il calcio è prima di tutto un gioco – Gravina – per questo vogliamo coinvolgere anche tante ragazze e tanti ragazzi che non lo hanno mai praticato o che lo hanno precocemente abbandonato