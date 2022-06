Il Napoli, in attesa di risolvere le questione dei rinnovi, cerca di completare la rosa, soprattutto in difesa. In merito a questo tema arrivano aggiornamenti da Gianluca Di Marzio, nel corso di “Speciale calciomercato, l’Originale”. “Il club azzurro ha fatto un’altra offerta al Brighton per Leo Ostigard, 5 milioni + bonus e sembra che possa essere quello del sì definitivo. Spalletti sta per avere il quarto centrale, ovvero l’ex Genoa e nazionale norvegese”.

La Redazione