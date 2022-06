SERIE B FEMMINILE – M. Morales (Brescia): “C’è una buona base tecnica per ripartire”

Dopo la canonica firma sul contratto che lo legherà al Brescia Calcio Femminile per la prossima stagione sportiva, il neo tecnico delle Leonesse Massimo Morales è stato presentato alla stampa al Centro Sportivo “Mario Rigamonti”, che sarà la casa del BCF anche nella stagione 2022/2023. «Ringrazio la presidente Gorno e il direttore Sbaraini per l’opportunità che mi è stata data. Mi sono avvicinato al femminile negli ultimi due anni, e ho visto in questo movimento grandi possibilità di crescita e di sviluppo, ma anche quei valori originari del calcio che nel maschile si sono un po’ persi. Con la presidente e il direttore l’intesa è stata praticamente immediata: ci siamo visti una volta e in cuor mio, nonostante avessi sul tavolo offerte anche in Serie A ma anche in Germania, avevo già deciso. Volevo il Brescia. Arrivo con grande entusiasmo. Qui c’è progettualità, c’è voglia di fare, crescere e vincere. C’è una buonissima base, di gran qualità. Gran parte della rosa che ha affrontato la scorsa stagione rimarrà. Valuteremo alcuni profili per migliorare il livello complessivo e rinforzare dove serve, ma con occhio al budget da un lato, e al profilo umano dall’altro. Si è creato un amalgama incredibile nella scorsa stagione all’interno dello spogliatoio e non vogliamo in nessun modo intaccarlo, quindi chi arriva a vestire la maglia del Brescia deve inserirsi senza protagonismi e con la voglia di dare una mano. Sapendo che arriva in una società seria, che onora gli impegni, e che fa stare bene le persone che ci lavorano. Massimo Morales è il profilo di allenatore che cercavamo. Oltre ad avere una grandissima esperienza di campo a livello internazionale, ha anche il patentino da direttore sportivo. Con lui sono sicura che potremo fare un grande salto di qualità dal punto di vista della professionalità e delle competenze sia calcistiche che gestionali e manageriali. Ha sposato con grande entusiasmo il nostro progetto che non si limita alla gestione della prima squadra. Gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. «Con mister Morales avremo la possibilità di iniziare il nostro percorso di creazione di uno “stile Brescia” – le parole del direttore generale del BCF Pietro Sbaraini -. Nella nostra testa c’è l’intenzione di far sì che dalla scuola calcio alle più grandi ci sia una metodologia univoca, guidata dall’allenatore della prima squadra. Senza andare a scomodare esempi importanti, mister Morales ha dato la disponibilità a seguire da vicino il settore giovanile, soprattutto Primavera e Under 17 – che si alleneranno in contemporanea alla prima squadra sui campi del Centro Sportivo “Mario Rigamonti” – fornendo anche momenti di formazione agli allenatori del settore giovanile. Per noi questo è molto importante, perché per una società dilettantistica riuscire a “costruirsi” in casa i talenti è condizione necessaria per la continuità. E a Brescia, storicamente, c’è tanto su cui lavorare. Oggi apriamo una pagina nuova nella storia di questa società, sappiamo che sarà un percorso non a breve termine, ma sappiamo precisamente dove vogliamo arrivare e lavoriamo tutti i giorni per arrivarci. Con i giusti passi, senza strafare».

Lo staff che affiancherà mister Morales nella Serie B 2022/2023 sarà composto dalle seguenti figure:

Roberta Ballabio: Team Manager

Emiliano Giuffrida: Preparatore Atletico

Giorgio Negro: Preparatore dei portieri

Stefano Ferrari: Fisioterapista

Attualmente è ancora vacante la casella del vice allenatore, che sarà coperta al più presto.

Fonte: bresciacalciofemminile.it