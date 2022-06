Sconfitta per la FIGC: il TAR respinge il ricorso sull’indice di liquidità

Dopo il Collegio di Garanzia del CONI, nuova sconfitta per la FIGC nel caso che vede la Federcalcio contrapposta alla Lega Serie A sull’indice di liquidità. Secondo quanto appreso dal direttore di TMW, Michele Criscitiello, e si legge sul portale, il TAR Lazio ha infatti respinto il ricorso della Federcalcio contro la decisione che dava ragione al massimo campionato: attesa per il dispositivo, ma a questo punto a Gravina non resta che tentare il Consiglio di Stato, ma l’indice di liquidità non sarà criterio di ammissione ai prossimi campionati.