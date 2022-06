Ottaiano: “La conferma di Anguissa dimostra che il Napoli sta lavorando bene sul mercato”

Antonio Ottaiano, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in merito alle vicende del Calcio Napoli, tra rinnovi e conferme. “ Con Olivera e Kvaratskhelia, il Napoli ha fatto due colpi interessanti sulla sinistra. Piacciono molto entrambi, il georgiano soprattutto può rivelarsi un ottimo acquisto. E la conferma di Anguissa dimostra che il Napoli sta lavorando bene sul mercato, quindi diamo fiducia al lavoro di Giuntoli e De Laurentiis. Gaetano? Lo manderei a giocare, in quel ruolo serve sviluppare una certa personalità. Ha bisogno di fare minuti ed esperienza anche in Serie A, poi le qualità ed il talento di certo non gli mancano. Koulibaly? Se un calciatore fa fatica a restare, sempre meglio farlo partire e sostituirlo. Magari l’erede poi potrà avere un impatto addirittura superiore, sulla scia delle critiche e dello scetticismo. Non bisogna avere fretta nei giudizi. Chiunque arriverà, non dimentichiamo cosa si disse dello stesso Koulibaly al suo primo anno in azzurro…”.