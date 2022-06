Onofri, all.: “Ostigard alle spalle di Koulibaly? Crescerebbe molto, molto bene”

Claudio Onofri, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Ostigard alle spalle di Koulibaly? Crescerebbe molto, molto bene. Al primo sguardo, hai già la percezione di un calciatore forte, bravo nel pressare alto. Poi ha un grande gioco aereo, sia in difesa che in attacco. Il difetto che riscontravo, però, è che aggrediva troppo e a volte in ritardo. E questo gli costa più di qualche semplice ammonizione. Mi ha ricordato molto il Romero del primo anno del Genoa. Forte, ma che ogni tanto esagerava. Ostigard deve crescere, ma ha tutto per poter fare bene ad alti livelli”.