M. Canfora, giornalista: “Si parla di fatti nuovi. Per quanto conosciuto non si sa nulla di nuovo”

A Radio Marte è intervenuto Mario Canfora, giornalista: “Questione Osimhen ? Siamo nel campo delle ipotesi. Questo è un filone nuovo uscito dalladi. Si devono accertare questi fatti nuovi e se ci sono il procuratore ha facoltà di poter andare a rivedere tutto. Deve chiedere le carte e sapere per cosa e su cosa sta indagando la Procura di Napoli . Dovrà poi decidere se riaprire questo processo sportivo dal quale sono state assolte tutte le squadre. Bisogna capire dove vuole andare a parare lae cosa c’è di male in queste operazioni che ha fatto il. Tutto questo ricorda molto quello che è successo acon l’indagine sulle plusvalenze della Juventus. Per quanto riguarda il processo sportivo sembra difficile che si possa riaprire tutto dopo che sono stati assolto tutti. Si tratterebbe di due articoli: la, articolo 4 e se queste operazioni siano state fondamentali per l’iscrizione al campionato, articolo 31. Bisogna capire cosa c’è di nuovo, infatti, si parla di fatti nuovi. Al momento per quello che conosciamo noi di fatti nuovi non ce ne sono”.