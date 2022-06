Luigi Liguori (Ex Lille!): “Non siamo mai andati in Francia!”

A dicembre 2021 Liguori concesse un’intervista a, la Repubblica, dichiarando di non essere passato per la Francia. «Non siamo mai andati a Lille – si legge -. Hanno mandato i contratti a Napoli e abbiamo firmato a Castel Volturno… A quel punto abbiamo chiesto di restare un altro anno in Italia in prestito… Quando è finito il prestito, il Lille mi ha mandato una comunicazione dicendo che il 1° luglio dovevamo essere da loro. Tutti e tre. Ma non volevamo più andare e ci hanno proposto di lasciare i due anni di contratto e accettare una buonuscita… Purtroppo io non sapevo tutto. Loro non è che ti dicono che volevano fare plusvalenza… Abbiamo scoperto che non era un’operazione fatta per noi, per il nostro futuro. Era per altro». In Eccellenza, quest’anno, Luigi ha segnato 9 gol ma è in scadenza: il 30 giugno, se non sarà riconfermato, diventerà un illustre svincolato. Fonte: CdS