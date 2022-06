L’ex presidente del Lille: “Il trasferimento di Osimhen salvò il club”

L’ex presidente del Lille, Lopez, ai microfoni di RMC Sport, è ritornato sull’argomento del giorno, il trasferimento di Victor Osimhen dalla squadra francese al Napoli. Ha sottolineato come, l’operazione, salvò praticamente il club. La sua dichiarazione:

“La cessione di Osimhen al Napoli ha salvato il Lille. Dire che oggi i calciatori ottenuti in cambio non valgono un chiodo non mi interessa. C’erano 40 milioni che il club doveva coprire durante il periodo Covid. Posso dire che quel trasferimento ha salvato la società, ci sono tanti casi di calciatori che vengono valutati con cifre alte. Non mi interessa quello.”