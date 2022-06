Karnezis col Lille ha giocato solo una gara in Coppa di Francia

Dalla Ligue 1 all’Eccellenza. Passando per la C e la D: variegata a dir poco, la mappa dei giocatori entrati nell’affare che nell’estate 2020 ha tinto d’azzurro la vita di Osi e di giallo quella degli altri. O meglio: Karnezis, valutato 5.130.000 euro, con il Lilla ha giocato una volta. Contata: il 7 marzo 2021 in Corsica, nel 4° turno di Coppa di Francia con l’Ajaccio, vittoria per 3-1. Poi, panchine a ripetizione in campionato e in Europa League e due presenze nella squadra B nella stagione appena archiviata. Sì: in prima squadra non è mai stato convocato e a maggio, a un passo dai 37 anni, ha optato per il ritiro e ha rescisso il contratto che lo legava al club francese fino al 2023.

Fonte: CdS