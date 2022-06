Inchiesta Osimhen: nessun sequestro per pc e tablet di De Laurentiis

“I militari della Gdf hanno prelevato anche alcuni dispositivi elettronici del presidente De Laurentiis (il computer, l’iPad)”. Si legge stamattina sul Corriere e su altri organi di stampa, in merito alle perquisizioni effettuate per l’inchiesta che vede indagato il patron del Napoli per falso in bilancio. La notizia non corrisponde a verità e, come specifica il Napolista, non c’è stato alcun sequestro di computer e tablet del presidente del Napoli, nè di altri. La Guardia di Finanza ha provveduto a digitalizzare le e-mail che avevano in oggetto l’acquisto di Osimhen. Pc e tablet sono stati immediatamente restituiti.