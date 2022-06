In Messico vogliono Mertens. Ingaggio super per “Ciro” ma lui vuole Napoli

L’agente FIFA, Alessandro Monfrecola, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in merito all’interessamento di un club messicano per Dries Mertens. “Mertens in Messico? Farebbe faville come Gignac. Io avevo il mandato di un club messicano disposto a dare 4-5 milioni di ingaggio a Dries, ma il suo entourage non è mai voluto sedersi a parlare. Dal Messico lo vogliono, ma Mertens nutre un grande amore per il Napoli. E questo non può che essere una bella notizia per gli azzurri e per noi tifosi (ride ndr)”.