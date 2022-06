Il Napoli è sereno. Poi dal punto di vista sportivo le vicende non sono legate

Il Napoli, difeso dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri (presente nel corso della perquisizione), non ha rilasciato commenti o dichiarazioni ufficiali, però in forma indiretta ha fatto sapere di essere sereno in merito alle accuse sia perché segue sempre le regole, sia perché due sentenze della giustizia sportiva hanno sancito che il fatto non sussiste. Il club, insomma, si aspetta l’archiviazione. I legali, dopo le sentenze, non si aspettano conseguenze anche dal punto di vista sportivo.

Fonte: CdS