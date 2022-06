Giovanni Scotto: “Koulibaly? Il suo rinnovo darebbe un segnale al mercato estivo”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il collega de “il Roma” Giovanni Scotto sul mercato del club azzurro. “Il Napoli insiste per spalmare i 6 milioni di ingaggio che Koulibaly deve avere. Immagino che l’idea sia quella di far chiudere la carriera di Koulibaly a Napoli, si vedrà nel tempo. Il Napoli sta chiedendo a tutti di ridursi lo stipendio, e se a Koulibaly rimane lo stesso ingaggio non so che messaggio arriverebbe. Il Napoli prevede che con la fine del Covid, stadio pieno e qualificazione in Champions potrà tornare al tetto ingaggi di prima. Per Koulibaly si parla di 5 milioni ma ad oggi faccio fatica a crederci. Il Napoli ha chiesto anche a Meret di rinnovare alle stesse cifre, quindi dare tanto a Koulibaly potrebbe lanciare un messaggio”.

La Redazione