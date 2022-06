G. Scotto: “Napoli-Mertens, AdL non gli darà il bonus per un solo motivo”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista de “il Roma” Giovanni Scotto sulle ultime di mercato del Napoli. “Credo che anche per Mertens la risposta si avrà il 30 giugno, con il club che il bonus alla firma lo vuole suddividere in un bonus da raggiungere durante la stagione: presenze e gol. Il Napoli sente gli umori dei tifosi, che con il rinnovo di Mertens si calmerebbero. Credo che la telefonata diretta tra De Laurentiis e Mertens non ci sia ancora stata. Il bonus alla firma il Napoli non lo accetta, lo da ai giocatori che hanno offerte importanti per incentivarli a venire. Siccome il belga non ha altre offerte, la società non vuole concedergli questo bonus.Mertens non ha mai negato di aver ricevuto questi premi ai tempi dell’ultimo rinnovo”.

La Redazione