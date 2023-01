ESCLUSIVA – N. Ramponi (Ass. Sport Dimaro): “Prolungamento connubio Napoli-Trentino? Se ne sta parlando. Sarà un ritiro all’insegna della leggerezza”

Dall’8 al 19 Luglio il Napoli svolgerà il ritiro di Dimaro-Folgarida, nei pressi del Trentino. Per il dodicesimo anno il club azzurro sarà in Val di Sole, dove tra allenamenti, partitelle e serate con i tifosi prepareranno la prossima stagione agonistica. Ilnapolionline.com ha intervistato l’Assessore allo Sport di Dimaro-Folgarida Nadia Ramponi.

Questo prossimo ritiro, con le dovute cautele, si tornerà finalmente alla normalità. Cosa ne pensi in merito? “Sono d’accordo con te, nel senso che si tornerà finalmente agli autografi e fare le foto con i giocatori del Napoli. Si giocheranno le due amichevoli sul campo di Carciato e ci saranno gli eventi serali in Piazza Madonna della Pace. Come hai detto tu, ovviamente nel pieno rispetto delle norme vigenti, ma si tornerà a vivere un ritiro con più leggerezza, rispetto al passato”.

Si sa più o meno quanti tifosi saranno presenti nelle due settimane di ritiro a Dimaro-Folgarida? “Il numero preciso ovviamente non te lo so dire, perché essendo Assessore allo Sport, non sono informata esattamente sui fatti. Quello che ti posso dire è che ci sarà un’affluenza maggiore rispetto alla passata stagione, perché come ho detto prima, sarà un ritiro che si vivrà con più leggerezza, ma sempre nel pieno rispetto delle regole nel periodo Covid”.

Hai parlato all’inizio che ci saranno due amichevoli sul campo di Carciato. Si sa più o meno i nomi degli avversari? “Allora la prima amichevole sarà il 14 Luglio contro la Rappresentativa dell’Anaunia. Sul secondo match nei prossimi giorni ne sapremo di più. Quello che posso dire è che sarò contro una squadra che si allena nei pressi del Trentino”.

Per quanto riguarda le serate in Piazza Madonna della Pace ci sarà il ritorno dei ragazzi di Made in Sud. Ce lo puoi confermare? “Sì, assolutamente, ci saranno i professionisti di Made in Sud, dove porteranno allegria e spensieratezza ai tifosi del Napoli e alla gente di Dimaro-Folgarida. Aggiungo che nella serata della presentazione della squadra ci sarà il d.j. set con la musica, quindi saranno serate tutte da non perdere”.

Della rosa del Napoli c’è un giocatore che ti colpisce dal punto di vista tecnico e non solo? “Quando venni a Castel Volturno, vidi i giocatori del Napoli e devo dire che mi hanno colpito tutti per simpatia e cordialità. Se devo essere sincero, ho un “debole” per mister Spalletti. Il motivo? Lo vedo una persona schietta, anche simpatica, che è una caratteristica tipica dei toscani, ovviamente senza nulla togliere alla gente di Napoli che aspettiamo a braccia aperte”.

Infine si sta già iniziando a parlare di un possibile rinnovo tra il Napoli e Dimaro-Folgarida, per proseguire questo importante connubio? “Su questo tema se ne sta occupando l’area marketing del Trentino, perché essendo Assessore allo Sport, non so esattamente come stanno le cose. Ti posso dire che le parti in causa ne stanno parlando, quindi certamente è un passo in avanti non indifferente. Vediamo cosa accadrà, ma da ambo le parti c’è la voglia di proseguire il connubio che dura già da dodici anni”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

