CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Clima in città? Con due mosse AdL può ricompattare l’ambiente”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Ambrosino? Per chi come il nostro sito segue i giovani, sarebbe splendido vederlo giocare in prima squadra ed essere la terza punta, ma credo che si debba fargli fare la giusta trafila. A mio avviso, piazze come Palermo, Bari o Benevento, sarebbero adatte per la sua crescita. Non ci dimentichiamo che altri ragazzi della Primavera si sono messi in evidenza e inoltre anche i 2004 possano far bene in futuro. Il clima in città? A mio avviso De Laurentiis a livello gestionale sia impeccabile, nulla da dire, ma nella comunicazione può fare di più. Io credo che debba aprire una volta a settimana il “Maradona” ai tifosi per gli allenamenti. Un altro passo è far tornare i giocatori per foto e autografi nei centri commerciali come accadde fino a 5/6 anni fa. Un ambiente compatto, come si è visto a Roma, si può vincere certamente, altrimenti è dura”.

La Redazione