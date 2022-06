CALCIO FEMMINILE – Valentina Giacinti è ad un passo dall’A.s. Roma

Il mercato di serie A femminile non è ancora ufficialmente iniziato, ma le premesse per essere scoppiettante ci sono tutte. Dopo l’acquisto dell’olandese Lineth Beerensteyn da parte della Juventus e di Asllani dell’A.c. Milan, l’A.s. Roma è ad un passo da Valentina Giacinti. La classe ’96 reduce da una stagione non semplice con le rossonere e con la Fiorentina, avrebbe detto sì al club giallorosso e per i primi di Luglio potrebbe arrivare l’annuncio.

La Redazione