Ambrosino, il padre: “Sogna di andare in ritiro con il Napoli”

Con il gol segnato ieri contro la Slovacchia Giuseppe Ambrosino ha permesso alla Nazionale italiana Under-19 di raggiungere le semifinali dell’Europeo e l’accesso ai Mondiali Under-20. Un gol che corona una stagione perfetta per il bomber del Napoli Primavera: 20 gol complessivi in stagione. Le parole del padre a Radio Punto Nuovo: “Ieri è stata un’emozione fortissima, al gol di Giuseppe siamo esplosi. Ieri ci siamo sentiti poi con Giuseppe, è sereno ed è felicissimo e concentrato per l’Europeo. C’erano più di 100 persone a Procida a seguirlo dal maxi-schermo. Dovesse vincere la coppa, lo sbarco dal traghetto sarà una cosa bellissima“. Sebbene la cessione in prestito in B o C sembra la soluzione ideale, il sogno di Ambrosino è un altro: andare in ritiro con la prima squadra nella speranza di restare. Il padre ha elogiato il lavoro di Spalletti: “Il valore del ragazzo è noto, il mister è un grande esperto e conosce bene tutti i ragazzi. Staremo a vedere poi se andrà in ritiro con la prima squadra. Mi fido di quello che il Napoli ha in serbo per lui. Poi Giuseppe e i suoi procuratori sapranno bene come muoversi in vista della prossima stagione. Se arriverà la chiamata del Napoli per il ritiro allora sarà disponibile. È giovane, ci sarà tempo poi in futuro il tempo di pensare ad una vacanza“.

Fonte: Corriere dello Sport