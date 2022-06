UFFICIALE – Salvatore Violante nuovo d.s. del Pomigliano femminile

Il Pomigliano Calcio Femminile comunica di aver concluso l’accordo con Salvatore Violante che assume il ruolo di Direttore Sportivo. Violante ha lavorato in società professionistiche quali Padova, Reggina, Benevento e Casertana ricoprendo vari ruoli. Unica esperienza nei dilettanti con il Pomigliano maschile in serie D dove ha diretto l’Area Tecnica nel campionato 2016-17. Violante approda a Pomigliano per potenziare la struttura tecnica e organizzativa, per attuare strategie e progettualità proiettate al futuro sia per la prima squadra che per il settore giovanile.