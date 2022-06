Trattativa Deulofeu: l’Udinese vuole inserire un giovane talento azzurro

Il Napoli continua a trattare con l’Udinese per Gerard Deulofeu, ormai da tempo indicato come sostituto di Lorenzo Insigne nell’attacco di Spalletti. Le distanze tra i club pare si stiano assottigliando, ma non si è ancora in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riferito da TMW, il club friulano avrebbe chiesto di inserire nell’affare Alessio Zerbin e gli azzurri starebbero prendendo in considerazione questa possibilità per provare a sbloccare una trattativa che va avanti già da diversi giorni senza raggiungere la fumata bianca.