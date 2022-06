Tempistiche: “chiudere” Deulofeu e poi dedicarsi ad Ostigard

In attesa di capire cosa succederà sul fronte Mertens, il Napoli continua a lavorare. Continuano i contatti con l’Udinese per Deulofeu (individuato come erede di Dries) in modo da trovare l’accordo economico e chiudere la partita il prima possibile. C’è ancora differenza tra domanda e offerta, ma pare che le distanze si stiano limando, (chiesti non meno di 18, offerti circa 15), ma da qui ai prossimi giorni si potrebbe trovare l’intesa definitiva e girare pagina, dedicandosi la capitolo difensore. Ostigard è il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato: un giovane da portare a casa subito per farlo crescere sotto la guida di Koulibaly, che intanto aspetta di rientrare dalle vacanze per incontrare il suo agente Ramadani e poi il Napoli per definire che ne sarà del suo futuro.

Fonte: Il Mattino