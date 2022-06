Stefan Schwoch a RM: “Mertens non resta. Come prima punta superiore all’ uruguaiano”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore

“Mertens lo vedo lontano da Napoli. Si parla di tante squadre interessate a lui, però finché non firma con un’altra squadra c’è sempre una porta aperta. Non puoi pensare di offrire ai calciatori ingaggi ridotti, in questo momento vedo lo scudetto molto lontano. Scambio Deulofeu-Mertens? I numeri nel calcio non mentono mai. Se parliamo di Mertens prima punta non c’è paragone, se invece parliamo di seconda punta dietro ad Osimhen preferisco Deulofeu che è bravissimo a calciare in porta e a servire i compagni. Nandez ha fatto molto bene quest’anno, lo vedrei bene al Napoli”.