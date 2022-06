Serie A poco girevole, 15 panchine su 20 restano invariate

Come detto, però, c’è anche chi cambia. Si tratta di Verona, Udinese, Empoli, Cremonese e Spezia, con i liguri che sono ancora senza il nome definitivo dell’uomo che siederà in panchina. Cioffi siederà sulla panchina del Verona. A Udine, al suo posto, è arrivato l’ex Sottil, mentre un po’ a sorpresa l’Empoli ha deciso di interrompere il rapporto con Andreazzoli per affidarsi a Zanetti. Ha cambiato anche la Cremonese neopromossa, che ha affidato la panchina all’esordiente Massimiliano Alvini.

Controtendenza rispetto alle passate stagioni, panchine poco girevoli e serie A che non cambia. 15 allenatori su 20 seduti allo stesso posto.Basti pensare alle prime quattro classificate nell’ultimo campionato.Discorso analogo anche per Roma e Lazio (che hanno confermato Mourinho e Sarri, entrambi arrivati a giugno dell’anno scorso). L’ultimo ancora in bilico era Vincenzo Italiano, ma nella giornata di ieri sembra essere arrivata la fumata «viola» con la Fiorentina per la sua riconferma.