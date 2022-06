Ritiro di Dimaro-Folgarida, due amichevoli e il ritorno dei comici di Made in Sud

La nuova stagione agonistica de SSC Napoli si aprirà sabato 9 luglio alle ore 10.00 con il primo allenamento a porte aperte sul Campo di Carciato, in Val di Sole. In serata al teatro di Dimaro, in piazza Madonna della Pace, Mister Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa di apertura del ritiro (ore 19.30) riservata esclusivamente ai media accreditati. Lo rendono noto Apt della Val di Sole, SSC Napoli e Trentino marketing.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che ha visto al Val di Sole fare da apripista in campo nazionale nella gestione dei grandi appuntamenti calcistici, quello in programma dal 9 al 19 luglio sarà il ritiro della normalità con il ritorno, tra l’altro, delle sedute di autografi a fine allenamenti, le feste in piazza e gli appuntamenti pubblici con allenatore e giocatori. Undici giorni di sport, tifo, divertimento ma anche di ossigenazione e relax con la possibilità di svolgere attività fisica o semplici passeggiate nelle splendida Val di Sole e nelle convalli di Pejo e Rabbi, sfruttando l’infinità offerta di attività outdoor.

La squadra del presidente Aurelio de Laurentiis raggiungerà Dimaro Folgarida già nella serata di venerdì 8 per la prima cena nella sede del ritiro allo Sport Hotel Rosatti. Poi nel fine settimana sono previsti due giorni di allenamenti con doppia seduta quotidiana.

Due le amichevole previste dal calendario del ritiro: la prima giovedì 14 luglio e la seconda domenica 17 luglio, sempre con inizio alle ore 18.00.

Aldilà degli allenamenti il programma del ritiro SSC Napoli 2022 propone il tradizionale appuntamento aperto al pubblico che vedrà Mister Luciano Spalletti e due calciatori incontrare i tifosi nell’Auditorium di Folgarida martedì 12 luglio alle 21.15 mentre la sera di sabato 16 luglio sul palco di Piazza Madonna della Pace è previsto DJ Set ed incontro con la squadra.

Due i momenti di spettacolo serali previsti sempre in piazza Madonna della Pace: mercoledì 13 luglio con MADE IN SUD e venerdì 15 luglio con MADE IN SUD versione musicale.

La sera di lunedì 18 luglio al teatro di Dimaro, in piazza Madonna della Pace, Mister Luciano Spalletti terrà la conferenza stampa di chiusura del ritiro (ore 19.30) riservata esclusivamente ai media accreditati. Martedì mattina l’ultimo allenamento e poi nel pomeriggio la squadra lascerà il Trentino.

Per il dodicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane ma probabilmente anche a livello europeo) dal 9 al 19 luglio 2022 si ripeterà in Val di Sole, nel Trentino Occidentale, l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione agonistica e anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosi partenopei che dal 2011 ogni estate affollano uno degli angoli più affascinanti del Trentino per seguire i loro Campioni.

Nei pressi dello stadio di Carciato verrà allestita anche una mini pista sintetica di sci, presidiata dai maestri di sci, per consentire ai piccoli ospiti di provare l’ebbrezza della prima esperienza sciistica in un contesto decisamente insolito. E poi verrà allestito il Pala Orso in collaborazione con il Parco Adamello Brenta per informare sulle peculiarità di un territorio intonso dal punto di vista ambientale. Tutte le info www.visitvaldisole.it www.visitdimarofolgarida.it e www.visittrentino.it.

E anche quest’anno a disposizione dei tifosi del Napoli vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi opportunità. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – hanno concluso i due rappresentanti della val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle ricettive convenzionate.

Fonte: Nicer group