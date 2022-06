R. Foschi, ex DS Palermo: “Non venderà il Napoli. Tratterà molti calciatori, e proverà a…”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo: “ Per quanto riguarda il Napoli, tanti sono i calciatori in scadenza: DeLaurentiis quale dei tanti dovrebbe tentare di trattenere? Inoltre, cos’è successo a Salerno tra Sabatini e Iervolino? “Sono convinto che DeLaurentiis non venderà il Napoli e tenterà di vincere lo scudetto. Il presidente farà di tutto per trattenere i calciatori in scadenza proprio per essere far sì che gli azzurri siano primi in Italia”.