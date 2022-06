Ostigard al Napoli, richiesta e offerta sempre più vicine

Leo Ostigard potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del Napoli, infatti nella trattativa in corso, la richiesta del Brighton e l’offerta azzurra si stanno avvicinando per raggiungere al più presto un accordo, come riportato da ilmattino.it. Un milione di distanza per rendere Leo Ostigard un nuovo difensore del Napoli. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro nelle scorse ore ha portato avanti i contatti per il norvegese che non vuole restare al Brighton e farà ritorno in Serie A dopo l’avventura al Genoa dello scorso anno.

Vanno avanti i contatti tra le parti: il club inglese chiede al Napoli una cifra intorno ai 6 milioni, gli azzurri offrono 3/4 milioni, la sensazione è che ci si possa venire incontro per chiudere, vista anche le volontà del calciatore, felice di raggiungere Spalletti.