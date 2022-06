Onofri, ex all.: “Kvaratskhelia ha qualità importanti, non ai livelli di Insigne, ma crescerà”

Claudio Onofri, ex allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Se hai uno scouting eccezionale come quello di Giuntoli, riesci a fare un buon lavoro sul mercato. I nomi presi dal Napoli sono importanti, io poi sono innamorato di Kvaratskhelia. Ricordo quando parlai informalmente con Giuntoli, che ci incontrammo a Genova. Sono rimasto sorpreso dal colpo di Cristiano, il georgiano ha qualità importanti. Certo, non è ancora al livello di Insigne, ma bisogna aspettarlo e può essere un calciatore capace di esplodere anche in un campionato italiano”.