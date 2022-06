Mertens rinuncia a molti soldi pur di restare a Napoli

Eppure qualcosa si è iniziato a muovere. E questa è la grande novità. L’ultimo contatto tra Mertens e il Napoli era stata una mail, inviata dai legali del belga al club azzurro per comunicare i dettagli dell’eventuale rinnovo: una sorta di richiesta bella e buona per poter continuare ancora insieme. 2 milioni di ingaggio e circa il doppio come bonus alla firma dell’accordo biennale. Totale circa 4 milioni di euro: decisamente molto oltre il budget che il Napoli ha stanziato per poter trattenere il miglior marcatore della storia del club. E allora, da quel momento, le parti si erano prima raffreddate e poi allontanate. La distanza, che sembrava incolmabile, poco alla volta è diventata sempre meno, anche perché Dries ha iniziato a farsi due conti: prima in tasca e poi in testa. Difficile (per non dire impossibile) trovare oggi un club che giochi la Champions e sia disposto a versare cifre del genere nelle casse di un giocatore che a maggio ha soffiato su 35 candeline. Tornare in Belgio per chiudere la carriera non sembra rientrare nel ventaglio di possibilità che solleticano le idee di Dries, che invece si sente ancora un top player per campionati top. E allora, poco alla volta, l’ipotesi Napoli ha iniziato a prendere sempre più piede nella testa di Mertens, che per i napoletani non ha mai smesso di essere Ciro. Ecco perché adesso il belga sarebbe disposto a rivedere le richieste di un mese fa, rinunciare a qualcosa (quasi la metà) tra ingaggio e bonus, e sposare ancora la causa azzurra. D’altra parte il Maradona, Castel Volturno, Palazzo Donn’Anna e il Golfo sono pur sempre casa sua e prima di dire addio a tutto questo dovrà essere convinto al duecento per cento. Al momento, però, né lui né i suoi legali si sono messi in contatto col Napoli per comunicare il dietrofront, però l’idea di Mertens c’è e giorno dopo giorno inizia a prendere forma sempre con maggiore forza. Dall’altra parte, però, c’è sempre il Napoli che a questo punto dovrà prendere in considerazione la nuova richiesta da parte del belga, valutarne la fattibilità e poi dare una risposta. Mettendo da parte quella mail di un mese fa con quella richiesta da 4 milioni che aveva lasciato decisamente di sale il club azzurro. Fonte: Il Mattino