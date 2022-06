Malfitano: “Senza troppe filosofie, la verità è che Meret a Spalletti non piace”

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Meret o Ospina? La verità è che a Spalletti non piace Meret, ma devo dirlo chiaramente alla società.

È inutile fare tutte queste filosofie. Io inviterei ad una riflessione se quattro allenatori non lo hanno scelto come titolare ci saranno dei motivi. Io non avrei lasciato andar via Ospina.