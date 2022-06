La Salernitana costruisce l’attacco con un Matador in più!

Mattia Destro (in scadenza al Genoa), il ventunenne Lorenzo Lucca del Pisa (6 gol nell’ultimo campionato di B con i toscani) e Manuel De Luca della Sampdoria (nell’ultima stagione a Perugia) restano i nomi per l’attacco granata.

Danilo Iervolino non è uno che si rassegna facilmente e il nome di Edinson Cavani continua a circolare nelle stanze della Salernitana. Una proposta è stata fatta:(c’è chi dice 200mila euro per ogni rete segnata).Ieri pomeriggio, Iervolino ha avuto un lungo colloquio con Morgan De Sanctis, che in questi giorni è a Salerno. De Sanctis conosce bene Cavani: i due sono stati compagni di squadra nel Napoli dal 2010 al 2013. Voci di dentro riferiscono che non si è parlato proprio di Cavani nella riunione di ieri, ma di altri obiettivi per l’attacco.un sogno di una notte di mezza estate, ma intanto bisogna costruire l’attacco a prescindere dai sogni.