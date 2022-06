Il Napoli punta su un vecchio pallino di Giuntoli, connazionale di Cavani

In attesa di novità sulla questione Fabian Ruiz, dove già arrivano le prime pretendenti con possibili offerte, si pensa anche al mercato in entrata. Come riporta il CdS, un vecchio pallino del d.s. Giuntoli è certamente Nandez del Cagliari. Il mediano uruguaiano, è reduce da una stagione non semplice, tra infortuni, problemi con il club sardo e mancato arrivo all’Inter, però il calciatore sudamericano è di valore. Il problema per il club azzurro non è la disponibilità del giocatore, anzi sarebbe felice. Si parla anche di uno scambio con Zanoli che andrebbe alla compagine sarda, per fare esperienza in cadetteria da titolare. I partenopei devono prima cedere a centrocampo e l’indiziato numero uno è Demme, dove tra le possibili destinazioni è certamente il Valencia di Gattuso che lo volle al Napoli. Il club azzurro è pronto a portare un altro uruguaiano, dopo Olivera, ma è chiaro che bisognerà vendere e poi piazzare il colpo nella linea mediana.

La Redazione