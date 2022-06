Il Monza si prepara alla serie A: c’è una suggestione Petagna

Neopromossa in serie A, il Monza, sta costruendo la squadra per affrontare il campionato di massima serie. Concentrazione, al momento, nel reparto avanzato. Interessa Petagna del Napoli. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport:

“Il Monza si è mosso concretamente per provare ad acquistare Andrea Pinamonti, offrendo all’Inter 15 milioni tra parte fissa e bonus contro i 20 richiesti. Una proposta che potrebbe sbloccare l’affare, sempre che l’attaccante accetti la destinazione. In ogni caso Galliani e Berlusconi vorrebbero aggiungere anche un’altra punta di livello e hanno messo nel mirino almeno tre profili: Joao Pedro in uscita dal Cagliari, Caprari dell’Hellas e la suggestione Petagna, con l’attaccante che potrebbe lasciare il Napoli. Prima attenderanno la risposta di Pinamonti e poi si muoveranno di conseguenza verso un altro obiettivo così da regalare a Stroppa un attacco di livello per la lotta alla permanenza in A”.