Gianluca Grava (resp. sett. giovanile Napoli): “Ai giovani dico di non mollare mai. Ambrosino? Deve tenere una dote per sfondare con i professionisti”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio, è intervenuto il responsabile del settore giovanile del Napoli Gianluca Grava. “La gente quando mi ferma per strada ancora mi ringrazia per quel famoso salvataggio sulla linea contro il Lecce e le grandi gare fatte in quelle stagioni. Sul piano tecnico forse non avevo doti eccelse, ma ci mettevo tanto cuore e generosità. Un’aspetto che spesso dico ai ragazzi è quella di non mollare e che vai oltre le aspettative, nessuno ti potrà rimproverare di nulla. Zerbin? Quando lo vidi in qualche filmato assieme a Giuntoli, gli dissi che questo ragazzo era davvero forte. Sono felice del suo debutto con la Nazionale maggiore, ma già con la Primavera dimostrò il suo valore. Su Ambrosino dico che se mette la stessa grinta mostrata in queste stagione con i professionisti allora potrà fare strada. Gaetano? Stesso discorso vale per Zerbin, deciderà Spalletti se poi inserirli in rosa dopo i ritiri. Garfalo e Sorrentino hanno ampi margini di crescita. Per questi ragazzi in generale conta anche chi gli sta attorno, per crescere e mostrare tutto il loro valore”.

