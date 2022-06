Gianluca Gaetano: “Il Napoli? In ritiro darò tutto me stesso. Sul ruolo ecco dove mi esprimo al meglio”

Il 2022 è al momento sembra quello di Gianluca Gaetano. Il classe 2000 di Cimitile ha conquistato la serie A con la Cremonese e giocherà gli Europei Under 21 con l’Italia. Dall’8 Luglio partirà con il Napoli per il ritiro di Dimaro-Folgarida. Ecco quanto detto in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. “Un’emozione incredibile a Como al fischio finale, quando ho visto tutti sorridere ed esultare. Ho chiamato la mia compagna, vederla piangere di gioia è stato bellissimo, ho capito che avevamo fatto qualcosa di straordinario. L’Under 21? Sono più maturo, più responsabile grazie all’esperienza a Cremona. Anche la nascita di mia figlia mi ha fatto crescere. In ritiro andrò a lottare per far parte del Napoli, darò il massimo ogni secondo disponibile per questa maglia. Il mio sogno è giocare e vincere nel Napoli”. Si metterà a disposizione di Luciano Spalletti fin da subito: “Preferirei stare nei due in mezzo al campo ma sono a disposizione dell’allenatore, pronto a soddisfare le sue richieste”.

La Redazione