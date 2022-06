FOTO – Olivera ritorna alla sua prima scuola calcio, tra selfie e allenamenti

A breve sarà con la sua nuova squadra a Dimaro per l’annuale ritiro di preparazione, ma per ora Mathias Olivera, nuovo terzino del Napoli, si gode la vacanza nella sua Uruguay, ed intanto fa visita alla sua prima scuola calcio. Ritorno alle origini per Mathias Olivera. Il neo terzino del Napoli, in vacanza in Uruguay prima di tornare al lavoro, ha fatto visita a Club Atletico Carabelas, una scuola calcio uruguaiana fondata negli anni ’70 che è stata anche la sua prima maglia indossata. Il terzino azzurro ha incontrato i giovani atleti della scuola calcio intrattenendosi con loro durante l’allenamento quotidiano e poi per i selfie di rito.