Falso in bilancio, l’Avv.to Chiacchio: “Ribadisco che il Napoli non rischia nulla”

E’ intervenuto l’avvocato ed esperto di diritto sportivo Eduardo Chiacchio ha parlato della posizione del Napoli; in merito all’inchiesta per falso in bilancio legata all’affare Osimhen: “C’è stato già un processo in due gradi sulle plusvalenze; in cui il Napoli e De Laurentiis sono stati prosciolti a livello sportivo. Penso che dal punto di vista sportivo il Napoli non rischi nulla a meno che non siano emersi nuovi particolari. Ribadisco che il Napoli non rischia proprio nulla per queste tematiche per le quali è stato rinviato a giudizio De Laurentiis. C’è una sentenza definitiva del tribunale sportivo e se le accuse sono le stesse i tifosi possono restare tranquilli”.

Fonte: tuttomercatoweb.com