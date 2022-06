Fabian Ruiz inizia a ricevere la corte dei club della Premier League

Fabian Ruiz rischia di diventare nei prossimi mesi davvero un problema, in caso di permanenza nel Napoli. Ad oggi la situazione è molto semplice, De Laurentiis ha fatto diverse proposte per il rinnovo di contratto fino al 2024 e clausola da 30 milioni, ma gli agenti dello spagnolo hanno detto più volte di no. Questo significa che se dovesse restare anche dopo questa sessione di mercato, allora ci sarebbe un Milik secondo, ovvero essere ai margini del progetto e quindi la Tribuna. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, si sono mosse le squadre della Premier League: Newcastle, Arsenal e le due squadre di Manchester. In passato sono state rifiutate le proposte da 100 milioni, ma ora se arrivasse anche da 30 milioni, pur di non perderlo, sarebbe ceduto. Cessione ora, oppure Tribuna, non è difficile capire cosa dovranno fare gli agenti di Fabian.

La Redazione