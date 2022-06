Questo pomeriggio alle ore 17,30 si giocherà per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 tra i padroni di casa della Slovacchia e l’Italia. Gli azzurrini con un successo e la non vittoria in serata della Romania, staccherà il pass per i prossimi mondiali Under 20. Ecco le formazioni ufficiali.

La Redazione