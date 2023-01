EURO UNDER 19 – Slovacchia-Italia 0-1, decide Ambrosino e azzurrini vicini alla qualificazione ai mondiali Under 20

Questo pomeriggio si è giocata la seconda gara della fase a gironi degli Europei Under 19 tra i padroni di casa della Slovacchia e l’Italia. Gli azzurrini partono forte e vanno vicini al gol con Ambrosino che colpisce la traversa. Il classe 2003 di Procida dopo due minuti segna con una gran conclusione. Il ragazzo del Napoli Primavera esce al minuto 59. La compagine di Nunziata sfiora più volte il raddoppio con Nasti e Casadei, ma manca la precisione. Nel finale la Slovacchia cerca il gol del pari, ma non riesce a superare Deplanches. Ora l’Italia attenderà la sfida Romania e Francia e in caso di pareggio o successo dei galletti si staccherebbe il pass per i Mondiali Under 20.

Factory della Comunicazione

#U19EURO 🇪🇺

🇸🇰🇮🇹 #SlovacchiaItalia 0️⃣-1️⃣

⚽️Di Bruttopilo 37' 📋 Seconda vittoria per gli #Azzurrini all'#Europeo di categoria. Se questa sera la Francia non perde con la Romania, sarà matematica la qualificazione alle semifinali e alla rassegna iridata #VivoAzzurro pic.twitter.com/EdExbmhhpT — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 21, 2022

La Redazione