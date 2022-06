Dotto: “Spalletti, il samurai, considera 5/6 giocatori fondamentali per la Champions”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giancarlo Dotto

“Spalletti non ha mai fatto mistero che considera Koulibaly il perno del suo Napoli e lo ammira immensamente. Lui dice di voler ripartire soprattutto da Koulibaly. È un leader di campo e di spogliatoio, a differenza di Totti a Roma che non era leader di spogliatoio. Fabian Ruiz è considerato fondamentale. Nella testa di Spalletti ci sono 5/6 giocatori che sono considerati fondamentali per giocare la Champions League. Sarei abbastanza sorpreso se fosse vero che Spalletti non vuole Deulofeu, dato che è praticamente fatta. Prendere un giocatore che non corrisponde ai suoi canoni tattici sarebbe un eccesso di aziendalismo. Secondo me non arriverà Deulofeu. Forse qualcuno ricorderà che ai tempi di Roma io presi le difese di Spalletti e non fu una buona cosa per me. Un anno fa scrissi che vi sareste divertiti con Spalletti, sicuramente posso dire che è un allenatore che ci mette ancora una passione incredibile in quello che fa. Io lo chiamo il samurai”.