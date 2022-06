Dopo il 30 Giugno, si può sbloccare il mercato del Napoli in due ruoli

Le pagine odierne del Corriere dello Sport aggiornano sul mercato del Napoli e su una possibile data, dove si possono sbloccare alcune operazioni. Ad esempio il ruolo del portiere, dove ad oggi Ospina è ancora il legittimo proprietario, ma non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo del club azzurro. In caso di suo addio, Meret rinnoverà fino al 2027 e poi si andrà alla ricerca del vice. Sul ruolo di secondo c’è sempre Sirigu, ma non mancano le alternative. L’altra questione è Dries Mertens, dove il belga al momento non ha ricevuto offerte allettanti, ma non ha ricevuto risposte dal Napoli. In caso di suo addio, il club partenopeo darà un’accelerata per Deulofeu, dove da tempo c’è l’accordo con il giocatore sui 3 milioni d’ingaggio e contratto fino al 2027. Dopo il 30 Giugno possibili novità, in entrata e in uscita.

La Redazione