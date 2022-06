Del Porto: “La giustizia sportiva si è pronunciata, ora tocca a quella ordinaria”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Del Porto, giornalista

“De Laurentiis sotto indagine? Già si era posta la giustizia sportiva sulla questione. L’indagine della Procura di Napoli riguarda anche la vendita dei tre calciatori del Napoli sovrapprezzandoli al Lille. Siamo solo all’inizio. C’è un’indagine in corso anche in Francia. La giustizia sportiva ha ritenuto che la valutazione di un calciatore non sia giudicabile secondo caratteri oggettivi, questa valutazione passa alla giustizia ordinaria. Anche Zaniolo fu ceduto dall’Inter come contropartita, poi è diventato uno dei prospetti più interessanti. Al momento non è il caso dei tre giocatori in questione. Noi dobbiamo stare ai fatti, perché ogni ufficio giudiziario fa le proprie verifiche. È doveroso fare accertamenti da parte della Procura di Napoli. Sanno fare il proprio lavoro, dobbiamo solo aspettare”.