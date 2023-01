Ciaschini (All.) a RM, su De Laurentiis: “Le squadre che puntano a vincere lo scudetto non lo annunciano mai prima”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giorgio Ciaschini. L’allenatore ha analizzato il momento attuale del Napoli in chiave futura, passando dal calciomercato. Queste le sue parole:

“La società partenopea vuole degli obiettivi ambiziosi sicuramente, mentre l’allenatore che è più consapevole dei mezzi a propria disposizione forse in modo voluto o meno tende a far capire che quell’obiettivo non è così facile da raggiungere, così come è avvenuto in questa stagione. Credo che sia non positivo creare delle aspettative nella tifoseria se non con la certezza di raggiungere certi obiettivi, quindi sono d’accordo su ciò che dice Luciano Spalletti.

Nei periodi pieni di partite di solito si cerca di mantenere al meglio la condizione di chi gioca e chi non gioca. Ci vuole una rosa competitiva ed ampia – prosegue Ciaschini – perchè in certi momenti alcuni giocatori hanno bisogno di rifiatare anche, ed è assolutamente una cosa normale. I tanti infortuni occorsi alla squadra azzurra nell’ultima stagione? beh, l’allenatore valuta e valuteràà insieme al suo staff le cause, sicuramente si arriverà a trovare il bandolo della matassa.

Bisogna però fare un chiaro distunguo: ci sono infortuni muscolari e degli infortuni per traumi. Sarà inevitabile il fatto che verrà calibrato al meglio il lavoro per i singoli giocatori, onde evitare di cadere nuovamente nelle problematiche occorse nell’ultima stagione. Qualche volta non si da il giusto valore alla rosa che si ha, però si deve far caso anche al fatto che le squadre che puntano a vincere lo scudetto non lo annunciano mai prima”.