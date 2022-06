C’è un dettaglio non da poco che rende Fabian molto appetibile

Fabian il nodo da sciogliere. Tutto, insomma, dipenderà dalla valutazione, dalla cifra che il Napoli chiederà per lasciarlo andare: l’idea iniziale è di ricavare 30 milioni, magari anche 25 più 5 di bonus, ma è logico che per individuare una soluzione che faccia felici tutti sarà necessario trovare notevoli punti d’incontro. A favore di Fabian, o meglio a rendere più agevole una trattativa con gli agenti, c’è lo stipendio: in azzurro, nella prossima (eventuale) stagione con la Champions, percepirà un ingaggio da 2,2 milioni e ciò significa che le inglesi in corsa non avranno difficoltà a trovare un accordo con lui. Almeno con lui. Partita aperta. Ma complessa.

Fonte: CdS