CALCIO FEMMINILE – La Juventus Under 13 vince la Danone Nations Cup

Una grande domenica per il settore giovanile femminile bianconero. Le Under 13 vincono a Coverciano la Danone Nations Cup, laureandosi, di fatto, Campionesse d’Italia! Dieci gol fatti, nessuno subito, una coppa alzata e un torneo fantastico per le nostre giovani calciatrici, che hanno battuto prima il Napoli, per 3-0, poi con sei reti il Sassuolo e infine 1-0 la Roma. Nella giornata di sabato, nulla da fare a Vinovo per l’Under 16, vicina alla Finale Scudetto, ma alla fine passa la Roma. Due a uno all’andata per i giallorossi, identico punteggio oggi, con la Juve avanti subito, grazie alla rete di Scarpetta al 4′. Pareggio di Feola al 15′ e rete che chiude le speranze bianconere firmata da Mannini al quarto della ripresa.

Fonte: juventus.com