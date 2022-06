A Fabian potrebbe toccare la stessa sorte di Arcadius Milik

Se Fabian ripercorrerà le orme di Milik scartando anche le proposte di cessione, tanto per dirne una piuttosto insistente, il Napoli potrebbe decidere di metterlo fuori rosa: rottura totale, in quel caso. Ma fino alle soluzioni estreme, beh, c’è un mercato. Un mercato che comincia a muoversi intorno a lui, anche perché è di un fior di giocatore di 26 anni che si parla: il Newcastle è ancora interessato, proprio come a gennaio, e di recente hanno raccolto informazioni anche Arsenal, United e City. Il nodo, ovviamente, è relativo alle richieste e all’opportunità di arrivare su di lui investendo zero euro: se non rinnoverà, infatti, già a gennaio potrebbe firmare con qualsiasi altro club da svincolato. Un po’ com’è accaduto a Insigne; un po’ come potrebbe accadere al neo trentunenne Koulibaly.

Premi qui per seguire altre notizie

Fonte: CdS