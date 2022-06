Vale 80 milioni per De Laurentiis il tesoretto degli scontenti

De Laurentiis potrebbe incassare tanto.

Tu chiamale se vuoi: occasioni. Si chiamano così quelle che possono nascere durante una sessione di calciomercato. Possono essere occasioni quelle in entrata, quando una squadra riesce ad accaparrarsi un top player a condizioni molto favorevoli. Ma possono essere chiamate altrettanto occasioni quelle in uscita, ovvero quando dalla cessione di uno o più giocatori si può incassare una cifra importante. Dalla cessione di Politano il Napoli potrebbe incassare circa 20 milioni di euro, che andrebbero a rappresentare il primo mattoncino di un tesoretto niente male. Si aggiungano alla lista di giocatori col «mal di pancia» anche Diego Demme e Fabian Ruiz. E allora prendiamo la calcolatrice e facciamo due conti. 20 milioni Politano, almeno 10-15 per Demme e una quarantina per Fabian Ruiz: totale di quasi 80 milioni di euro pronti per essere investiti nuovamente sul mercato alla ricerca di soluzioni alternative. B. Majorano (Il Mattino)