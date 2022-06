SERIE A – Tutte le date del campionato 2022/23, manca solo il sorteggio

Cresce l’attesa per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A, che si svolgerà il prossimo 24 giugno alle ore 12. Si conoscono già le date dei 38 turni di campionato, che saranno ancora una volta asimmetrici tra andata e ritorno, con inizio fissato al 14 agosto e chiusura al 4 giugno, mentre verranno formulati i 380 match della stagione 2022-2023: per la prima volta nella storia del calcio, si vivrà un’interruzione a cavallo tra autunno ed inverno a causa dei Mondiali in programma in Qatar, come scrive il Corriere dello Sport.

La novità principale del prossimo campionato sarà il ritorno dello spareggio in caso di arrivo punti per assegnare lo scudetto e per decidere le retrocessioni: rimarrà in vigore invece la regola dei confronti diretti per quel che concerne i piazzamenti e, pertanto, la qualificazione alle coppe europee.

Il week end di Ferragosto prenderà ufficialmente il via la stagione 2022-2023. Un inizio anticipato, con ben 4 giornate previste nel torrido mese estivo, tra cui un infrasettimanale (mentre la Fiorentina sarà impegnata anche nel play-off di Conference League). La prima sosta è prevista tra il 19 e il 27 settembre, per rispondere agli impegni delle nazionali in Nations League, quindi – dopo le cinque gare di ottobre, la chiusura della fase a gironi delle coppe europee e il 15° turno previsto il 13 novembre – la lunga pausa fino al 4 gennaio 2023 per la Coppa del Mondo, dove si ripartirà con un tour de force, compresi gli ottavi di Coppa Italia. Un infrasettimanale è previsto a febbraio, cui si aggiungeranno i quarti della seconda competizione nazionale e l’inizio della fase ad eliminazione diretta di Champions, Europa e Conference League, mentre a marzo ci sarà una nuova sosta per le nazionali, che giocheranno le qualificazioni ai prossimi Europei. Cinque turni previsti ad aprile (più le semifinali di Coppa Italia), quattro a maggio (più la finale di Europa League e quella del secondo torneo italiano). L’ultima giornata, anch’essa posticipata a causa dello stop per il torneo qatariota, andrà invece in scena il 4 giugno: una chiusura così prolungata nel tempo non accadeva dal 2001, quando a ‘sconvolgere’ la stagione furono le Olimpiadi di Sydney2000 (in quell’occasione il campionato terminò il giorno 17). Nel medesimo mese, poi, si svolgeranno le finali di Champions e Conference, le Final Four di Nations League e le qualificazioni agli Europei. Da decidere ancora la data della Supercoppa Italiana, che vedrà sfidarsi Milan ed Inter.