Politano verso Gattuso: occorre stabilire la formula

Ha chiesto la cessione ed è risaputo. E’ un pupillo di Rino Gattuso ed anche questo è chiaro, per decidere del suo futuro, come lui stesso ha ribadito, deve parlare con il Napoli. Matteo Politano, viste le parole del suo agente di alcuni giorni fa, pare non sia entrato in piena sintonia con Luciano Spalletti, il quotidiano La Repubblica parla del Valencia come probabile destinazione per l’esterno mancino. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto, con Gattuso, neo tecnico degli spagnoli, che sarebbe davvero contento di riabbracciare il giocatore allenato proprio nella sua esperienza nel capoluogo campano.